У «Сочи» 8-е поражение подряд и 10-е в 11 последних матчах – от «Локомотива». Команда Зубова идет последней на Западе
Серия поражений «Сочи» достигла 8 матчей.
Команда Сергея Зубова сегодня уступила в гостях у «Локомотива» – 1:3. Ранее она также проиграла «Ак Барсу», «Адмиралу», «Амуру», «Авангарду», «Куньлуню» и дважды «Северстали».
В 11 последних играх у «Сочи» лишь одна победа – над «Ладой» 25 ноября.
Клуб идет на последней строчке в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 25 очков в 36 играх. «Локомотив», напротив, возглавляет таблицу с 62 очками в 39 матчах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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