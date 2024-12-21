Панарин вернулся в состав «Рейнджерс» после пропуска 2 игр из-за травмы. У него передача, 3 броска, 3 потери и «+1» за 17:25

Артемий Панарин вернулся в состав «Рейнджерс» после пропуска 2 игр из-за травмы.

Форвард клуба из Нью-Йорка принял участие в игре с «Далласом » (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Россиянин выступил одним из ассистентов при шайбе Винсента Трочека, ставшей победной в матче.

На счету 33-летнего игрока стало 37 (15+22) очков в 30 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

Сегодня Панарин (17:25, 3:55 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ (еще 3 – не в створ). Также он допустил 3 потери и сделал 1 перехват.