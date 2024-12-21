Панарин вернулся в состав «Рейнджерс» после пропуска 2 игр из-за травмы. У него передача, 3 броска, 3 потери и «+1» за 17:25
Артемий Панарин вернулся в состав «Рейнджерс» после пропуска 2 игр из-за травмы.
Форвард клуба из Нью-Йорка принял участие в игре с «Далласом» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин выступил одним из ассистентов при шайбе Винсента Трочека, ставшей победной в матче.
На счету 33-летнего игрока стало 37 (15+22) очков в 30 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».
Сегодня Панарин (17:25, 3:55 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ (еще 3 – не в створ). Также он допустил 3 потери и сделал 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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