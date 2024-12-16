Быков о СКА: «Вектор – омоложение состава. Руководство хочет, чтобы их молодежь давала результат при небольшом числе иностранцев. Клуб создал вертикальную структуру со школой»

Вячеслав Быков рассказал о планах СКА по развитию своей молодежи.

«Вектор СКА – это омоложение состава. Эта политика связана с тем, что в свое время клуб создал вертикальную структуру, в которую включена школа.

Руководство СКА хочет, чтобы их молодежь давала результат при небольших вкраплениях иностранцев. И результат не сиюминутный, а постоянный. В СКА много талантливой перспективной молодежи, работа с которой даст свои плоды.

СКА рассчитывает получить результат на дистанции. Это требует долгой и кропотливой работы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.