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  • Быков о СКА: «Вектор – омоложение состава. Руководство хочет, чтобы их молодежь давала результат при небольшом числе иностранцев. Клуб создал вертикальную структуру со школой»
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Быков о СКА: «Вектор – омоложение состава. Руководство хочет, чтобы их молодежь давала результат при небольшом числе иностранцев. Клуб создал вертикальную структуру со школой»

Вячеслав Быков рассказал о планах СКА по развитию своей молодежи.

«Вектор СКА – это омоложение состава. Эта политика связана с тем, что в свое время клуб создал вертикальную структуру, в которую включена школа.

Руководство СКА хочет, чтобы их молодежь давала результат при небольших вкраплениях иностранцев. И результат не сиюминутный, а постоянный. В СКА много талантливой перспективной молодежи, работа с которой даст свои плоды.

СКА рассчитывает получить результат на дистанции. Это требует долгой и кропотливой работы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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