  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кожевников о комментаторах на КПК: «Набрали с улицы, надо Твалтвадзе и Кузмака возвращать. Нашему нос сломали, а он говорит «хватит симулировать» – это смешно»
13

Кожевников о комментаторах на КПК: «Набрали с улицы, надо Твалтвадзе и Кузмака возвращать. Нашему нос сломали, а он говорит «хватит симулировать» – это смешно»

Александр Кожевников раскритиковал работу комментаторов на Кубке Первого канала.

«Мне они не понравились. Надо Гришу Твалтвадзе, Кузмака возвращать. Они умеют вести репортаж и делать шоу. Мне понравилось, как Казанский и Николишин в первом матче вели эфир, но потом были другие.

Нашего сбили, а комментатор говорит, что это симуляция. Там нос сломали (Григорию Кузьмину – Спортс’‘), а он: «Хватит симулировать». Это смешно. Все пропадает, у многих нету школы. Нет хороших комментаторов.

Я уж не сравниваю с корифеями, как Озеров, Ян Спарре. У них язык был красивый. Они все были актерами, умели все, а сейчас набрали с улицы: набор слов – два предложения», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Судейский скандал, эмоции Ротенберга и значение трофея для сборной. Быстрые итоги Кубка Первого канала

«Хорошо, что он живым вообще остался». Ротенберг критикует судей после травмы Кузьмина

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoАлександр Кожевников
logoДенис Казанский
сборная России U25
logoИван Николишин
logoНиколай Озеров
logoГригорий Твалтвадзе
logoАлександр Кузмак
logoКХЛ
logoКубок Первого канала
травмы
logoГригорий Кузьмин
logoСКА
телевидение
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Парад зануд-иноагентов, который Ротенбергу пришлось осадить. Жестко, но по делу». Кожевников об освещении Кубка Первого канала журналистами
37сегодня, 06:49
Вайсфельд об игре «России 25» и легионеров КХЛ: «Какая там игра? Ребят собрали отдохнуть. К Кожевникову такие вопросы»
1213 декабря, 20:50
Александр Кожевников: «В России хоккей – национальный спорт. Он приносил больше побед, смотрибельный, борьба есть. В футболе лежат долго, что вызывает негативные эмоции»
2712 декабря, 09:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Флорида» против «Эдмонтона», «Колорадо» встретится с «Ванкувером»
121 минуту назад
«Мечты играются» с OLIMPBET: букмекер начал серию вдохновляющих интервью с хоккеистами
48 минут назадРеклама
Бердин и Маклауд – в составе «Авангарда» на выездную серию. Заседа и Грант не вошли в список
958 минут назадФото
Терещенко о жалобе Ротенберга на судей в органы: «Бред какой-то. Может, он знает что-то, чего не знаем мы?»
15сегодня, 11:12
Плющев о травме Овечкина: «Месяца достаточно для восстановления. У Александра хватит силы воли и моральных сил для продолжения сезона»
1сегодня, 10:55
СКА хочет выменять Сафонова у «Ак Барса». Казанцы просят Глотова у армейцев (Артур Хайруллин)
23сегодня, 10:42
«Хоккейная семья». Ротенберг выложил фото с чиновниками из ОАЭ, Индии, ЮАР, Турции, Беларуси и Казахстана
80сегодня, 10:16Фото
Кинэн о смене Ковалева в 5+ минут: «Он пытался заползти на скамейку, но я требовал, чтобы его не пускали. Хотел научить Алексея чувствовать ритм игры»
5сегодня, 09:50
Борис Майоров: «Без россиян все соревнования ущербны. В России много миллионов людей, переживающих за международный спорт»
5сегодня, 09:03
Кожевников об отъезде Ги Буше в Канаду: «Как туземцы, ждем господина с бусами – унижаем свой хоккей. Епанчинцев в «Сибири» напоминает чернорабочего на фоне белого господина»
16сегодня, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» подписал контракт с Паником до конца сезона. У 33-летнего форварда 10 сезонов в НХЛ за карьеру
11 минут назад
Вайсфельд о Кубке Первого канала: «Международный опыт нужен, каким бы он ни был. Столько зрителей было – турнир стоило проводить»
35 минут назад
Продолжается домашняя серия «Северстали». Приходите поддержать команду на арене!
48 минут назадРеклама
Квартальнов о подъеме хоккея в Беларуси: «Стали больше доверять молодым и развивать их. Шикарные условия – дворцы есть, местная лига в норме»
2сегодня, 10:02
Плющев о КХЛ: «Ни одна из команд не удивила в этом сезоне. Нет достаточно ярких игроков – не вижу таких хоккеистов, как раньше»
4сегодня, 09:32
«Сибирь» объявила состав на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Лапин
5сегодня, 09:15
Агент о контракте Шестеркина и обмене Трубы: «Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Подписание договора в такой момент – желание и позиция руководства «Рейнджерс»
1сегодня, 08:48
Барбашев получил травму верхней части тела в матче с «Миннесотой»
1сегодня, 07:55
Сушинский о Кубке Первого канала: «Сборная России была хороша, молодцы, что победили. Легионеры вообще забыли выйти на первый матч»
2сегодня, 07:45
Спунер о Ги Буше: «Тренер мирового уровня. Я играл против его команд в НХЛ, у него отлично выстроена игра»
8сегодня, 07:30
Рекомендуем