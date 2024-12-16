Кожевников о комментаторах на КПК: «Набрали с улицы, надо Твалтвадзе и Кузмака возвращать. Нашему нос сломали, а он говорит «хватит симулировать» – это смешно»
«Мне они не понравились. Надо Гришу Твалтвадзе, Кузмака возвращать. Они умеют вести репортаж и делать шоу. Мне понравилось, как Казанский и Николишин в первом матче вели эфир, но потом были другие.
Нашего сбили, а комментатор говорит, что это симуляция. Там нос сломали (Григорию Кузьмину – Спортс’‘), а он: «Хватит симулировать». Это смешно. Все пропадает, у многих нету школы. Нет хороших комментаторов.
Я уж не сравниваю с корифеями, как Озеров, Ян Спарре. У них язык был красивый. Они все были актерами, умели все, а сейчас набрали с улицы: набор слов – два предложения», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Судейский скандал, эмоции Ротенберга и значение трофея для сборной. Быстрые итоги Кубка Первого канала
«Хорошо, что он живым вообще остался». Ротенберг критикует судей после травмы Кузьмина
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий