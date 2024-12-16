Кожевников о комментаторах на КПК: «Набрали с улицы, надо Твалтвадзе и Кузмака возвращать. Нашему нос сломали, а он говорит «хватит симулировать» – это смешно»

Александр Кожевников раскритиковал работу комментаторов на Кубке Первого канала.

«Мне они не понравились. Надо Гришу Твалтвадзе , Кузмака возвращать. Они умеют вести репортаж и делать шоу. Мне понравилось, как Казанский и Николишин в первом матче вели эфир, но потом были другие.

Нашего сбили, а комментатор говорит, что это симуляция. Там нос сломали (Григорию Кузьмину – Спортс’‘), а он: «Хватит симулировать». Это смешно. Все пропадает, у многих нету школы. Нет хороших комментаторов.

Я уж не сравниваю с корифеями, как Озеров, Ян Спарре. У них язык был красивый. Они все были актерами, умели все, а сейчас набрали с улицы: набор слов – два предложения», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

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