В семье Бобровского родилась вторая дочь. Ребенка назвали Владиславой

В семье Сергея Бобровского родился второй ребенок.

Ранее 36-летний голкипер пропустил двухматчевый выезд «Флориды », чтобы быть с женой.

Сообщается, что у Сергея и Ольги родилась дочь. Ее назвали Владиславой. Первый ребенок пары, Каролина, появился на свет 7 октября 2021 года.

После возвращения в команду Бобровский одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:1).

Бобровский – 2-я звезда матча с «Сан-Хосе»: 28 сэйвов из 29, 3-я победа подряд