В семье Бобровского родилась вторая дочь. Ребенка назвали Владиславой
В семье Сергея Бобровского родился второй ребенок.
Ранее 36-летний голкипер пропустил двухматчевый выезд «Флориды», чтобы быть с женой.
Сообщается, что у Сергея и Ольги родилась дочь. Ее назвали Владиславой. Первый ребенок пары, Каролина, появился на свет 7 октября 2021 года.
После возвращения в команду Бобровский одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:1).
Бобровский – 2-я звезда матча с «Сан-Хосе»: 28 сэйвов из 29, 3-я победа подряд
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой
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