Самсонов отразил 19 из 20 бросков «Анахайма». Вратарь «Вегаса» выиграл 6 из 10 матчей в сезоне НХЛ

Илья Самсонов одержал шестую победу в сезоне НХЛ.

«Вегас» обыграл «Анахайм» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Голден Найтс» Илья Самсонов отразил 19 из 20 бросков соперника. Это шестая победа вратаря в этом сезоне.

Россиянин сыграл 10 матчей в нынешнем регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 89,5% бросков.