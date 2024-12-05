Самсонов отразил 19 из 20 бросков «Анахайма». Вратарь «Вегаса» выиграл 6 из 10 матчей в сезоне НХЛ
Илья Самсонов одержал шестую победу в сезоне НХЛ.
«Вегас» обыграл «Анахайм» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер «Голден Найтс» Илья Самсонов отразил 19 из 20 бросков соперника. Это шестая победа вратаря в этом сезоне.
Россиянин сыграл 10 матчей в нынешнем регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 89,5% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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