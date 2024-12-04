Макдэвид не набрал очки в 6-м матче сезона, «Эдмонтон» ни разу не забил в 3 играх из них. Коннор сыграл 24:58 против «Вегаса» без большинства

Коннор Макдэвид не набрал очков в шестом матче этого сезона НХЛ.

«Эдмонтон » уступил «Вегасу » (0:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид не сделал результативных действий при четырех бросках по воротам и игровом времени 24:58 (без большинства, матч прошел без удалений в составе команд).

Это шестой случай в этом сезоне, когда канадец не набрал очки. В трех из них Ойлерс не забили ни одного гола. Так было в матчах против «Виннипега» (0:6), «Монреаля» (0:3) и «Вегаса» (0:1).

Макдэвид имеет в активе 31 (12+19) баллов в 22 матчах чемпионата.