Макдэвид не набрал очки в 6-м матче сезона, «Эдмонтон» ни разу не забил в 3 играх из них. Коннор сыграл 24:58 против «Вегаса» без большинства
Коннор Макдэвид не набрал очков в шестом матче этого сезона НХЛ.
«Эдмонтон» уступил «Вегасу» (0:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид не сделал результативных действий при четырех бросках по воротам и игровом времени 24:58 (без большинства, матч прошел без удалений в составе команд).
Это шестой случай в этом сезоне, когда канадец не набрал очки. В трех из них Ойлерс не забили ни одного гола. Так было в матчах против «Виннипега» (0:6), «Монреаля» (0:3) и «Вегаса» (0:1).
Макдэвид имеет в активе 31 (12+19) баллов в 22 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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