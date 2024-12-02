Арниел про 3 поражения «Виннипега» подряд: «Мы в сложной фазе сезона. С таким календарем мы допускаем ошибки в концентрации, пропускаем контратаки»

Скотт Арниел раскритиковал календарь «Виннипега» в НХЛ.

«Джетс» провели 6 подряд игр на выезде и потерпели 4 поражения – 3 кряду. В последнем матче «Виннипег» уступил «Далласу » (1:3), пропустив 2 гола в конце третьего периода.

«С таким расписанием это, конечно, больше ошибка в концентрации, мы позволили сопернику прорваться нам за спину – примерно так же, как это было недавно в Лас-Вегасе («Джетс» проиграли «Вегасу » со счетом 3:4 – Спортс’‘).

Мы пропустили после контратаки, и это тяжело. Мы сейчас в сложной фазе сезона. Тяжелая часть расписания, и легче не становится.

Мы довольны борьбой и самоотдачей, особенно при счете 1:1 за семь минут до конца третьего периода. Но нам нужно находить способы изменить ход таких матчей, а у нас это не получилось», – сказал главный тренер «Виннипега ».

«Виннипег» впервые в сезоне проиграл 3 матча подряд. У «Джетс» 6 поражений в 9 последних играх