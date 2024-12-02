«Виннипег» впервые в сезоне проиграл 3 матча подряд. У «Джетс» 6 поражений в 9 последних играх
«Виннипег» впервые в сезоне проиграл 3 матча подряд.
«Джетс» уступили «Далласу» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Поражение стало для канадского клуба третьим подряд. До этого команда под руководством Скотта Арниела уступила «Лос-Анджелесу» (1:4) и «Вегасу» (3:4).
В последних 9 играх у «Виннипега», выигравшего 15 из 16 матчей на старте сезона, 3 победы и 6 поражений. Отметим, что команда провела дома только 1 матч из последних 10.
«Джетс» набрали 36 очков в 25 играх и делят лидерство в общей таблице лиги с «Миннесотой» (36 в 24). По проценту очков (72%) команда занимает 3-е место, уступая «Уайлд» (75%) и «Вашингтону» (72,9%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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