«Виннипег» впервые в сезоне проиграл 3 матча подряд. У «Джетс» 6 поражений в 9 последних играх

«Виннипег» впервые в сезоне проиграл 3 матча подряд.

«Джетс» уступили «Далласу » (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Поражение стало для канадского клуба третьим подряд. До этого команда под руководством Скотта Арниела уступила «Лос-Анджелесу» (1:4) и «Вегасу» (3:4).

В последних 9 играх у «Виннипега », выигравшего 15 из 16 матчей на старте сезона, 3 победы и 6 поражений. Отметим, что команда провела дома только 1 матч из последних 10.

«Джетс» набрали 36 очков в 25 играх и делят лидерство в общей таблице лиги с «Миннесотой» (36 в 24). По проценту очков (72%) команда занимает 3-е место, уступая «Уайлд» (75%) и «Вашингтону » (72,9%).