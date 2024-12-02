Куинн Хьюз побил рекорд «Ванкувера» по передачам среди защитников

Куинн Хьюз установил новый рекорд «Ванкувера» по передачам среди защитников.

25-летний игрок сделал 3 ассиста в матче НХЛ против «Детройта» (5:4 ОТ).

Теперь на счету Куинна Хьюза 361 (48+313) очко в 388 играх в лиге.

Он превзошел достижение Александра Эдлера (310 передач в 925 матчах) и установил новый рекорд «Ванкувера » по передачам среди защитников.