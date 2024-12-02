Куинн Хьюз побил рекорд «Ванкувера» по передачам среди защитников
Куинн Хьюз установил новый рекорд «Ванкувера» по передачам среди защитников.
25-летний игрок сделал 3 ассиста в матче НХЛ против «Детройта» (5:4 ОТ).
Теперь на счету Куинна Хьюза 361 (48+313) очко в 388 играх в лиге.
Он превзошел достижение Александра Эдлера (310 передач в 925 матчах) и установил новый рекорд «Ванкувера» по передачам среди защитников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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