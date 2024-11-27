«Лада» и Пайгин расторгнут контракт. Защитник выйдет на рынок свободных агентов

«Лада» и Зият Пайгин расторгнут соглашение.

«Принято решение о расторжении контракта защитника Зията Пайгина с ХК «Лада » по соглашению сторон

В ближайшее время Зият выйдет на рынок свободных агентов», – говорится в заявлении агентства Winners Hockey Agency, представляющего интересы хоккеиста.

Ранее клуб помещал хоккеиста в список отказов.

В нынешнем сезоне Пайгин провел 19 матчей за команду в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.