Плющев про 0:6: «Спартак» прекрасно выглядит в матчах с сильными соперниками. С другой стороны, получаются вот такие игры – и все это не вяжется»

Владимир Плющев прокомментировал поражение «Спартака» от «Торпедо».

Команда тренера Алексея Жамнова уступила 0:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Признаюсь: был несколько удивлен итоговым счетом. Это две команды если не совсем равные, то где-то близко.

Они обе показывают хороший хоккей, поэтому проиграть с таким счетом удивительно. О причинах мне сказать сложно.

Когда идут такие качели, это может быть связано с психологией. «Спартак» один матч проводит прекрасно, а потом может случиться провал.

Надо быть внутри команды, чтобы это все определить. С одной стороны, «Спартак» зачастую прекрасно выглядит в матчах с сильными соперниками, показывает огромный потенциал.

С другой стороны, получаются вот такие игры, и все это не вяжется», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.