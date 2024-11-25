Таварес почтил память Амирова во время акции «Торонто» против рака

Джон Таварес почтил память Родиона Амирова во время акции против рака.

21-летний нападающий скончался 14 августа 2023 года. В 2021 году у игрока была выявлена опухоль головного мозга.

Напомним, «Лифс» выбрали Амирова в первом раунде драфта НХЛ в 2020-м под общим 15-м номером. В России хоккеист выступал за «Салават Юлаев».

Форвард «Торонто » Джон Таварес почтил память Родиона Амирова во время акции клуба в поддержку больных раком.

Фото: x.com/MapleLeafs