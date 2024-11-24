Дерек Барак: «Витязь» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Мы очень хотим попасть в плей-офф и побороться за главный трофей»

Дерек Барак высказался о поражении от «Спартака» (4:5 ОТ).

«Мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Нет серьезных провалов, за исключением матча со СКА (1:8). Мы очень хотим попасть в плей-офф и побороться за главный трофей.

Конечно, мы не должны отдавать такие матчи, как со «Спартаком». Хорошо, что это произошло не в играх навылет. У нас есть целая регулярка, чтобы исправить какие-то недочеты в наших действиях и двигаться вперед. С красно-белыми всегда тяжелые матчи, но мы должны учиться преодолевать трудности.

Думаю, дома, в Балашихе, нам тоже легко не будет. Две сложные игры в Москве позади, но впереди такие же тяжелые в Балашихе», – сказал нападающий «Витязя » Дерек Барак.

«Витязь» занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ , набрав 29 очков.