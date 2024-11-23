Десятков о 4:5 со «Спартаком»: «Витязь» не умеет играть 60 минут, поэтому мы на 9-м месте. У нас некоторые хоккеисты ставят личную статистику выше командной»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги игры со «Спартаком».

Клуб из Подольска на выезде проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:5 ОТ.

– По этой причине «Витязь » на девятом месте [в таблице Запада], а «Спартак » – второй. Потому что не умеем играть 60 минут. У нас обязательно находится либо один игрок, либо группа хоккеистов, которые поставят личную статистику выше командной.

Этим отличаются команды топ‑уровня от команд, находящихся ниже середины таблицы. Это командная ответственность. 55 минут играли – шансов у соперников было немного, а потом отдали игру.

Иногда есть самоуверенность, что самое плохое. Не неуверенность, а самоуверенность, на грани с безнаказанностью и безрассудством. Как будет дальше – зависит от команды и спортсменов, от внутреннего духа.

– Проиграли конкретные люди?

– Проиграла вся команда. В том числе тренерский штаб. Не пытаюсь найти виноватых. Пропущенные голы – следствие индивидуальных или тактических ошибок, либо классных действий соперника.

Сегодня в основном это первый случай, кроме предпоследней шайбы. Сделали все, чтобы не пропустить, но пропустили.

– Не пугает, что это не первая такая игра в сезоне?

– Вопрос психологии, психологии роста команды и каждого игрока. А также вопрос умения правильно принимать решение и нести командную ответственность, – сказал Десятков.