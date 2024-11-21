Дубас о Пономареве: «Продолжим давать ему практику в НХЛ. Он должен играть на скорости – когда он пытается замедлить игру, что-то усложнить, он не так эффективен»

Кайл Дубас рассказал, чего ждут от Василия Пономарева в «Питтсбурге».

«Я думаю, он должен использовать свою скорость, свою цепкость. Сейчас он в одном звене с Мэттом Ньето и Ноэлем Аччари . И поэтому ему важно понимать, что от него требуется в этом составе, быть уверенным в себе, играть на скорости.

Когда он начинает замедлять ход игры, пытается что-то усложнить, он не так эффективен, как когда он использует свою скорость, отдает пасы, борется за шайбу, отрабатывает в обороне, мешает сопернику забить в большинстве.

Я думаю, что он был довольно хорош в субботнем матче с «Сан-Хосе». В о вчерашнем матче с «Тампой», может быть, он был не так заметен, но мы просто продолжим давать ему практику [в НХЛ]», – сказал генеральный менеджер «Питтсбурга » Кайл Дубас .