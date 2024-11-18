Ливо выбыл на неопределенный срок. Форвард «Салавата» травмировался в игре с «Барысом»
Джош Ливо получил травму и выбыл на неопределенный срок.
«Салават» примет «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
Форвард уфимской команды Джош Ливо не примет участия в матче против магнитогорского клуба.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, канадец получил повреждение и выбыл на неопределенный срок.
Ранее Ливо покинул лед в третьем периоде матча «Салавата» с «Барысом» (4:1).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости