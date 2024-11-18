Ливо выбыл на неопределенный срок. Форвард «Салавата» травмировался в игре с «Барысом»

Джош Ливо получил травму и выбыл на неопределенный срок.

«Салават » примет «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Форвард уфимской команды Джош Ливо не примет участия в матче против магнитогорского клуба.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, канадец получил повреждение и выбыл на неопределенный срок.

Ранее Ливо покинул лед в третьем периоде матча «Салавата» с «Барысом» (4:1).