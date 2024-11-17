Бобровский о 5:0 с «Виннипегом»: «Ребята проделали отличную работу. Это была цельная игра»

Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче против «Виннипега» (5:0).

Вратарь «Флориды» сделал 1-й шатаут в сезоне , отразив все 27 бросков «Джетс ».

«Я думаю, ребята проделали отличную работу.

Это была цельная игра. Все четыре звена были на ходу.

Было здорово быть частью этого», – сказал вратарь «Флориды » Сергей Бобровский .