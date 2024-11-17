Бобровский о 5:0 с «Виннипегом»: «Ребята проделали отличную работу. Это была цельная игра»
Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче против «Виннипега» (5:0).
Вратарь «Флориды» сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив все 27 бросков «Джетс».
«Я думаю, ребята проделали отличную работу.
Это была цельная игра. Все четыре звена были на ходу.
Было здорово быть частью этого», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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