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  • 16-летний Федоров о переходе в систему «Торпедо»: «Теперь я и моя семья – враги для «Локомотива». Они были недовольны компенсацией, хотели отсудить у меня стипендию. Частично им это удалось»
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16-летний Федоров о переходе в систему «Торпедо»: «Теперь я и моя семья – враги для «Локомотива». Они были недовольны компенсацией, хотели отсудить у меня стипендию. Частично им это удалось»

Виктор Федоров высказался о переходе из школы «Локомотива» в систему «Торпедо».

– В прошлом сезоне за тобой вели охоту многие топ-клубы. Как получилось, что ты оказался в «Торпедо» и твой переход наделал много шума?

– История с переездом из Ярославля получилась не очень приятной. Разумеется, мне не хотелось переходить со скандалом.

У нас был разлад с руководством «Локомотива», с их стороны был определенный обман. Скажем так, появились проблемы больше юридического, а не хоккейного характера. Поэтому пришлось переезжать в другой клуб.

– В чем обман? Недодали игровое время?

– Нет-нет, с игровым временем проблем не было. Речь об определенных условиях на перспективу. По игровым моментам у меня вообще не было никаких вопросов.

– В Ярославле очень ревностно относятся к переходам своих воспитанников. Проклятия в спину не летели?

– Конечно, в Ярославле все разозлились из-за моего перехода. Просто теперь я и вся моя семья – враги для «Локомотива».

Сейчас практически ни с кем не общаюсь из Ярославля. Поэтому давно уже не слышал, что там говорят про меня. Но недавно у нас закончился судебный процесс.

«Локомотив» был недоволен компенсацией за мой переход. Они хотели отсудить стипендию, которую мне платили. Частично им удалось это сделать, – сказал 16-летний нападающий «Чайки» и юниорской сборной России Виктор Федоров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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