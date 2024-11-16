16-летний Федоров о переходе в систему «Торпедо»: «Теперь я и моя семья – враги для «Локомотива». Они были недовольны компенсацией, хотели отсудить у меня стипендию. Частично им это удалось»
– В прошлом сезоне за тобой вели охоту многие топ-клубы. Как получилось, что ты оказался в «Торпедо» и твой переход наделал много шума?
– История с переездом из Ярославля получилась не очень приятной. Разумеется, мне не хотелось переходить со скандалом.
У нас был разлад с руководством «Локомотива», с их стороны был определенный обман. Скажем так, появились проблемы больше юридического, а не хоккейного характера. Поэтому пришлось переезжать в другой клуб.
– В чем обман? Недодали игровое время?
– Нет-нет, с игровым временем проблем не было. Речь об определенных условиях на перспективу. По игровым моментам у меня вообще не было никаких вопросов.
– В Ярославле очень ревностно относятся к переходам своих воспитанников. Проклятия в спину не летели?
– Конечно, в Ярославле все разозлились из-за моего перехода. Просто теперь я и вся моя семья – враги для «Локомотива».
Сейчас практически ни с кем не общаюсь из Ярославля. Поэтому давно уже не слышал, что там говорят про меня. Но недавно у нас закончился судебный процесс.
«Локомотив» был недоволен компенсацией за мой переход. Они хотели отсудить стипендию, которую мне платили. Частично им удалось это сделать, – сказал 16-летний нападающий «Чайки» и юниорской сборной России Виктор Федоров.
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