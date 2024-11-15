Плющев о скандалах в клубах: «КХЛ не реагирует, пропускает сквозь пальцы. Выругался тренер на пресс-конференции – ничего страшного. «Анархия – мать порядка», как говорится»
Владимир Плющев высказался о скандальных ситуациях в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Я еще в начале говорил, что нас ждет веселый сезон. КХЛ, скажем так, порядком «наследила». В итоге какой клуб ни возьми, везде если не скандалы, то какие-то сомнительные ситуации.
Очень много событий, никак не связанных со спортом. А КХЛ при этом никак не реагирует, пропускает сквозь пальцы. Ну, например, выругался кто-то из тренеров на пресс-конференции – ничего страшного.
Помнится, когда-то один специалист про кого-то из энхаэловцев высказался, его тут же попросили не допускать до игры. НХЛ вмешалась – и за неделю ситуация была урегулирована, была поставлена точка.
А если такие вещи остаются без внимания, их становится больше. «Анархия – мать порядка», как говорится», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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