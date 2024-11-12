Плющев о серии поражений СКА: «Не могу сказать, что это провал. Все вопросы в психологии. Ребята выходили излишне уверенными в поражении соперников, скорее всего»

Владимир Плющев высказался о серии СКА из пяти поражений.

«Не могу сказать о том, что это какой-то провал. Совершенно однозначно, что в команде есть проблемы.

Если вспомнить прошлый сезон, СКА тоже попадал в турбулентную зону. Команда укомплектована весьма мастеровитыми игроками. Я думаю, все вопросы СКА в психологии.

Скорее всего, ребята выходили излишне уверенными в поражении своих соперников. Выходя на игры, считали, что забьют столько, сколько захотят, а соперник – сколько сможет.

Все вопросы в психологии, потому что в уровне мастерства игроков нет сомнений», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.