Плющев о серии поражений СКА: «Не могу сказать, что это провал. Все вопросы в психологии. Ребята выходили излишне уверенными в поражении соперников, скорее всего»
Владимир Плющев высказался о серии СКА из пяти поражений.
«Не могу сказать о том, что это какой-то провал. Совершенно однозначно, что в команде есть проблемы.
Если вспомнить прошлый сезон, СКА тоже попадал в турбулентную зону. Команда укомплектована весьма мастеровитыми игроками. Я думаю, все вопросы СКА в психологии.
Скорее всего, ребята выходили излишне уверенными в поражении своих соперников. Выходя на игры, считали, что забьют столько, сколько захотят, а соперник – сколько сможет.
Все вопросы в психологии, потому что в уровне мастерства игроков нет сомнений», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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