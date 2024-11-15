Бобровский пропустил 5 голов за матч во 2-й раз в сезоне. Он отбил 23 из 28 бросков «Нью-Джерси»
Сергей Бобровский пропустил 5 голов в матче НХЛ.
Вратарь «Флориды» отразил 23 из 28 бросков в игре регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (2:6). 6-й гол «Девилс» забили в пустые ворота.
Он пропустил 5 голов за матч во второй раз в нынешнем сезоне.
Всего Сергей Бобровский провел 12 игр, отражая в среднем 88,9% бросков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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