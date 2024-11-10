Мамин о юбилейной игре за ЦСКА: «500 матчей за родной клуб – это здорово»
– Я знал, что скоро у меня будут 500 матчей, но не знал, что именно сегодня. Узнал об этом после игры, ребята поздравили. 500 матчей за родной клуб – это здорово.
– Сегодня твое звено удачно сыграло, забросило две шайбы. За счет чего ваша тройка так хорошо себя проявила?
– Стараемся выполнять то, что требует тренерский штаб. Сегодня получились некоторые вещи, которые мы отрабатываем в последнее время. Это хорошо, и будем надеяться, что продолжим прибавлять.
– Как думаешь, почему сегодня так хорошо пошли голы с пятачка?
– В первом периоде мы нанесли 20 бросков, но не забили. Поэтому стали больше идти на пятак, закрывать вратаря. Поэтому голы и получились такими, с добивания, – сказал нападающий.
Мамин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Также он поиграл в НХЛ за «Флориду». Его статистику можно изучить здесь.
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