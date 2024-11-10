Мамин о юбилейной игре за ЦСКА: «500 матчей за родной клуб – это здорово»

Максим Мамин провел 500-ю игру за ЦСКА – против «Лады» (4:1).

– Я знал, что скоро у меня будут 500 матчей, но не знал, что именно сегодня. Узнал об этом после игры, ребята поздравили. 500 матчей за родной клуб – это здорово.

– Сегодня твое звено удачно сыграло, забросило две шайбы. За счет чего ваша тройка так хорошо себя проявила?

– Стараемся выполнять то, что требует тренерский штаб. Сегодня получились некоторые вещи, которые мы отрабатываем в последнее время. Это хорошо, и будем надеяться, что продолжим прибавлять.

– Как думаешь, почему сегодня так хорошо пошли голы с пятачка?

– В первом периоде мы нанесли 20 бросков, но не забили. Поэтому стали больше идти на пятак, закрывать вратаря. Поэтому голы и получились такими, с добивания, – сказал нападающий.

Мамин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА . Также он поиграл в НХЛ за «Флориду». Его статистику можно изучить здесь .