Овечкин в 175-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. До рекорда Гретцки – 14 дублей

Александр Овечкин в 175-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ.

Капитан «Вашингтона » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом » (8:1).

В активе 39-летнего нападающего стало 10 шайб в 14 играх в текущем сезоне при 18 очках.

Забросить 2 или более шайб за игру ему удалось в 175-м матче за карьеру в рамках регулярок. Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189).

Отметим, что последний на сегодня хет-трик (свой 30-й в регулярках) Александр сделал 31 декабря 2022 года – в матче с «Монреалем» (9:2).

Овечкин забил 862-й и 863-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 31 шайба