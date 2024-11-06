Малкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за одну франшизу (180). Только у Овечкина и Стэмкоса больше среди действующих игроков
Евгений Малкин забил 180-й гол в большинстве в НХЛ.
Нападающий «Питтсбурга» отличился в матче против «Айлендерс» (3:4 Б).
Он повторил достижение Майка Босси (180 шайб за «Айлендерс»), разделив с ним 10-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за одну франшизу.
Среди действующих игроков больше забили только Стивен Стэмкос (214 за «Тампу») и Александр Овечкин (313 за «Вашингтон»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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