Малкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за одну франшизу (180). Только у Овечкина и Стэмкоса больше среди действующих игроков

Евгений Малкин забил 180-й гол в большинстве в НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга » отличился в матче против «Айлендерс» (3:4 Б).

Он повторил достижение Майка Босси (180 шайб за «Айлендерс»), разделив с ним 10-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за одну франшизу.

Среди действующих игроков больше забили только Стивен Стэмкос (214 за «Тампу») и Александр Овечкин (313 за «Вашингтон»).