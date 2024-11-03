Кросби об игре в звене с Малкиным: «Очень весело, в ранние годы мы выходили вместе гораздо чаще. Забываешь, насколько он энергичный»

Сидни Кросби высказался об игре в одном звене с Евгением Малкиным.

Нападающие «Питтсбурга » провели в одном сочетании три последних матча. На этом отрезке «Пингвинс» одержали две победы, а Кросби набрал 7 (4+3) баллов за результативность.

«Это очень весело. Прошло много времени, в ранние годы мы играли вместе гораздо чаще.

Наблюдая за ним со стороны, забываешь, насколько он энергичный. Я очень рад снова играть с ним», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби .

Малкин остался без очков в 3 матчах подряд – после перевода в звено к Кросби. У него 9 бросков и «+3» на отрезке