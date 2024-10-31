У «Авангарда» 5 поражений в 7 последних матчах. Команда Звягина идет 10-й на Востоке

«Авангард» потерпел 5 поражений в 7 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Сергея Звягина дома проиграла «Ладе» со счетом 1:3.

Это пятое поражение омского клуба в 7 последних матчах регулярного чемпионата.

«Авангард » занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 15 очков в 20 играх.

У «Лады» 4 победы в 6 последних матчах. Команда тренера Олега Браташа идет 6-й на Востоке, имея в активе 21 балл в 21 игре.