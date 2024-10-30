Неучев о трештоке в АХЛ: «Даже канадцы по-русски говорят. Русские ребята их научили, вот они и умеют материться. Я тоже учу своих одноклубников русскому»
Нападающий играет в АХЛ за «Рочестер».
– Когда вы играли в России, говорили, что иногда вам не хватает сдержанности. В Америке тоже?
– Не до конца. Хорошо, что здесь никто не понимает, что я говорю. На самом деле я стал мудрее и взрослее. Лишний раз промолчу, чем начну что-то говорить. Тут все равно за этим смотрят. Но иногда теряешь контроль.
– Много ли трештока в АХЛ?
– Да, в игре очень много. Много грязных моментов, все хотят друг друга задеть. Здесь даже канадцы по-русски говорят, если приезжаешь на пятак, то могут тебе ответить. Не буду говорить что.
– Что-то нецензурное?
– Да. Они где-то с русскими поиграли, русские ребята их научили русским слова, вот они и умеют материться. Я тоже учу своих одноклубников русскому, – сказал нападающий системы «Баффало« Виктор Неучев.
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