Неучев о трештоке в АХЛ: «Даже канадцы по-русски говорят. Русские ребята их научили, вот они и умеют материться. Я тоже учу своих одноклубников русскому»

Виктор Неучев рассказал, что канадцы в АХЛ матерятся по-русски.

Нападающий играет в АХЛ за «Рочестер».

– Когда вы играли в России, говорили, что иногда вам не хватает сдержанности. В Америке тоже?

– Не до конца. Хорошо, что здесь никто не понимает, что я говорю. На самом деле я стал мудрее и взрослее. Лишний раз промолчу, чем начну что-то говорить. Тут все равно за этим смотрят. Но иногда теряешь контроль.

– Много ли трештока в АХЛ?

– Да, в игре очень много. Много грязных моментов, все хотят друг друга задеть. Здесь даже канадцы по-русски говорят, если приезжаешь на пятак, то могут тебе ответить. Не буду говорить что.

– Что-то нецензурное?

– Да. Они где-то с русскими поиграли, русские ребята их научили русским слова, вот они и умеют материться. Я тоже учу своих одноклубников русскому, – сказал нападающий системы «Баффало « Виктор Неучев .