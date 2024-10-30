Воробьев о 3:1: «ЦСКА готов атаковать все три периода, но сегодня «Торпедо» хорошо сыграло. Пришлось много обороняться, особенно в 3-м периоде»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Торпедо».

Армейцы выиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

«Нам пришлось много обороняться сегодня, особенно в третьем периоде. Во втором периоде сначала мы накладывали смены на соперника, потом они на нас наложили. Это современные вторые периоды, которые являются совершенно другим видом спорта. Надо накладывать смены, и кто свежее, тот и владеет инициативой.

Ребята молодцы, много бросков заблокировали, выстояли. И Иван Просветов хорошо сыграл. Забросили пару шайб с контратак и доработали еще одну со вбрасывания на пятаке. ЦСКА готов атаковать все три периода, но сегодня «Торпедо » хорошо сыграло.

Сейчас будет перерыв, после которого мы, возможно, будем вводить в состав новых ребят. Но лучше бы эта пауза в восемь дней случилась на полмесяца раньше, а не сейчас, – сказал Воробьев .