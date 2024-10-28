Мартемьянов про «Амур»: «Сложно добиться результата, если у каждого свой хоккей, а не наигранные схемы. Я не смог достучаться. Не хватило единства и понимания»
Специалиста отправили в отставку с поста главного тренера команды.
– Визуально команда стала играть хуже под воротами, заметна просадка по карте бросков. В прошлом сезоне «Амур» был одной из лучших команд лиги в этом компоненте. В чем причина?
– Надо иметь мастерство и смелость лезть на пятак.
Мы это замечали и работали над этим, но воз и ныне там. Это надо отрабатывать и постоянно долбить, долбить, долбить, пока люди не поймут.
Если у каждого свой хоккей в голове, как он считает нужным играть в данной ситуации, а не какие-то наигранные схемы, то сложно добиться результата. К сожалению, я не смог достучаться.
– А почему не смогли достучаться?
– Единства не хватило и понимания, вот и все. Если человек думает по-другому, то ты никогда от него не добьешься.
Мы смотрим на ситуацию с разных ракурсов: если у него одно мнение, у тебя – другое, то сложновато достучаться, – сказал Андрей Мартемьянов.
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