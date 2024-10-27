Варламов пропустил 5 шайб за матч во 2-й раз в сезоне, отразив 22 из 27 бросков «Флориды». Поражение – 3-е в 4 играх

Семен Варламов пропустил 5 шайб за матч во 2-й раз в сезоне.

Вратарь «Айлендерс » отразил 22 из 27 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:6). Последнюю шайбу «Пантерс» забросили в пустые ворота.

В текущем сезоне у 36-летнего россиянина 1 победа в 4 играх при 85,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,72.