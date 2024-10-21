Ларионов об СССР: «Слушал отрывки из книги Солженицына – давало возможность понять, что происходит на самом деле. Не хотел жить в вакууме: черно-белый телевизор, один-два канала»

Игорь Ларионов рассказал о том, как получал информацию во времена Советского Союза.

– Как и когда вы ощутили эту тягу к свободе?

– Мне нравилась музыка.

Слушал «Голос Америки» (признан иностранным агентом в РФ – Спортс’‘), BBC – музыкальные программы. Это 70-е: Three Dog Night, Beatles, естественно, Rolling Stones, Nazareth (начало их пути), Род Стюарт, Deep Purple.

Позже пошли другие группы – АС/DC, Genesis, Фил Коллинз (это уже 80-е). Dire Straits – моя любимая группа.

Слушал отрывки из книги Александра Солженицына (хотя их глушили).

Это давало возможность понять, что происходит на самом деле. Видишь: есть другая музыка, другой мир, который хотел бы понять – что там происходит и какие люди. Не по чьим-то словам, а сам.

Ты не хотел жить в тоннеле, в вакууме: черно-белый телевизор, один-два канала. Поэтому тянулся к чему-то другому.

Когда первый раз выехал за границу (9-10 класс – с юношеской сборной в Польшу и Финляндию), увидел, что такое на самом деле Запад. Самый простой пример: на полках в магазинах лежали ананасы, апельсины, бананы. Для молодого сознания это было интересно. Родители прошли Вторую мировую войну, они всего этого не видели и не знали. И когда ты приезжаешь, рассказываешь, увиденное оставляет отпечаток.

Но я не мечтал уехать. Хотел прикоснуться.

Когда стал старше, обращал внимание на человеческие отношения – уважение к личности. И свободу, которую хотел получить. Хоккей – это работа, а после нее есть другая жизнь. Театр, кино, общение с интересными людьми.

Появилось понимание, что мы [в советском хоккее] этого не получаем, – сказал в интервью Спортс’’ главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .

Ларионов – большой разговор о жизни. Как мыслить, меняться и делать вино