Ларионов об СССР: «Слушал отрывки из книги Солженицына – давало возможность понять, что происходит на самом деле. Не хотел жить в вакууме: черно-белый телевизор, один-два канала»
– Как и когда вы ощутили эту тягу к свободе?
– Мне нравилась музыка.
Слушал «Голос Америки» (признан иностранным агентом в РФ – Спортс’‘), BBC – музыкальные программы. Это 70-е: Three Dog Night, Beatles, естественно, Rolling Stones, Nazareth (начало их пути), Род Стюарт, Deep Purple.
Позже пошли другие группы – АС/DC, Genesis, Фил Коллинз (это уже 80-е). Dire Straits – моя любимая группа.
Слушал отрывки из книги Александра Солженицына (хотя их глушили).
Это давало возможность понять, что происходит на самом деле. Видишь: есть другая музыка, другой мир, который хотел бы понять – что там происходит и какие люди. Не по чьим-то словам, а сам.
Ты не хотел жить в тоннеле, в вакууме: черно-белый телевизор, один-два канала. Поэтому тянулся к чему-то другому.
Когда первый раз выехал за границу (9-10 класс – с юношеской сборной в Польшу и Финляндию), увидел, что такое на самом деле Запад. Самый простой пример: на полках в магазинах лежали ананасы, апельсины, бананы. Для молодого сознания это было интересно. Родители прошли Вторую мировую войну, они всего этого не видели и не знали. И когда ты приезжаешь, рассказываешь, увиденное оставляет отпечаток.
Но я не мечтал уехать. Хотел прикоснуться.
Когда стал старше, обращал внимание на человеческие отношения – уважение к личности. И свободу, которую хотел получить. Хоккей – это работа, а после нее есть другая жизнь. Театр, кино, общение с интересными людьми.
Появилось понимание, что мы [в советском хоккее] этого не получаем, – сказал в интервью Спортс’’ главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Ларионов – большой разговор о жизни. Как мыслить, меняться и делать вино
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