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Ларионов про вино: «Правильные бокалы, атмосфера, температура – так получаешь колоссальное удовольствие. Если не уверен в конкретном вине, даже не буду пробовать»

Игорь Ларионов поделился размышлениями об интересе к вину.

«Я познакомился с вином в 32 года, когда приехал в Швейцарию после Ванкувера. И когда понял, что эта тема мне интересна, углубился в вопрос.

Этот подход можно сравнить с хоккеем: ты выстраиваешь карьеру с глубоким пониманием игры – как она должна смотреться со стороны, как ты должен играть, чтобы сделать ее лучше и красивее.

По вину такая же история. Нужно понять, что это не просто напиток, который хочется, когда у тебя горит. Ты должен понять его глубину и качества, с чем сочетается.

Я прошел долгий период ознакомления, который включил поездки в разные регионы: по Калифорнии, в Австралию, во Францию и Италию. В процессе понял важные вещи – приобщился к глубочайшим традициям, заложенным в Европе тысячелетия назад. 

Именно при таком погружении осознаешь всю красоту винной культуры: правильные бокалы, правильная атмосфера, правильная температура. Так ты получаешь колоссальное удовольствие.

Потому что, во-первых, делишь этот напиток с близкими и друзьями. Чистая эстетика. То, что для меня было самым важным в хоккее – не просто игра на результат, а эстетика игры. 

Вино – то, от чего ты получаешь удовольствие. В этом смысл. Если не уверен в конкретном вине, я его даже не буду пробовать.

Лучше выпью воды. Или даже выпью, может быть, полбокала пива, потому что с пивом сложнее ошибиться в ожиданиях», – сказал в интервью Спортс’’ главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Игорь Ларионов – большой разговор о жизни. Как мыслить, меняться и делать вино

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
алкоголь и спорт
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