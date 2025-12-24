Задоров подрался с тафгаем «Монреаля» Зекаем в центре площадки. Защитник «Бостона» – лидер по штрафным минутам в сезоне (85)
Никита Задоров и Арбер Зекай подрались в матче «Бостон» – «Монреаль».
Защитник «Бостона» Никита Задоров подрался с игроком обороны «Монреаля» Арбером Зекаем в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Эпизод произошел на девятой минуте первого периода. Хоккеисты договорились о драке и сцепились в центре площадки.
Оба игрока заработали по пять минут штрафа.
Задоров является лидером текущего сезона по количеству штрафных минут – у него их 85. Зекай занимает четвертую строчку по этому показателю – 64 минуты.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости