Задоров подрался с тафгаем «Монреаля» Зекаем в центре площадки. Защитник «Бостона» – лидер по штрафным минутам в сезоне (85)

Никита Задоров и Арбер Зекай подрались в матче «Бостон» – «Монреаль».

Защитник «Бостона » Никита Задоров подрался с игроком обороны «Монреаля » Арбером Зекаем в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Эпизод произошел на девятой минуте первого периода. Хоккеисты договорились о драке и сцепились в центре площадки.

Оба игрока заработали по пять минут штрафа.

Задоров является лидером текущего сезона по количеству штрафных минут – у него их 85. Зекай занимает четвертую строчку по этому показателю – 64 минуты.