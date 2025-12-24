  • Спортс
  • Задоров подрался с тафгаем «Монреаля» Зекаем в центре площадки. Защитник «Бостона» – лидер по штрафным минутам в сезоне (85)
Никита Задоров и Арбер Зекай подрались в матче «Бостон» – «Монреаль».

Защитник «Бостона» Никита Задоров подрался с игроком обороны «Монреаля» Арбером Зекаем в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эпизод произошел на девятой минуте первого периода. Хоккеисты договорились о драке и сцепились в центре площадки.

Оба игрока заработали по пять минут штрафа.

Задоров является лидером текущего сезона по количеству штрафных минут – у него их 85. Зекай занимает четвертую строчку по этому показателю – 64 минуты.

