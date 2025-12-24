Овечкин не забил в 9 матчах подряд. Только 2 безголевые серии в его карьере в НХЛ были длиннее – из 14 игр в 2023 году и из 10 в 2017-м

Александр Овечкин не забил в 9 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (3:7).

На счету 40-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 37 играх в этом сезоне при полезности «+3».

Текущая безголевая серия – 9 матчей (2 ассиста, 25 бросков в створ и «минус 8» на отрезке).

Ранее в карьере Овечкина в НХЛ были только 2 более продолжительные безголевые серии. В ноябре-декабре 2023 года рекордсмен лиги по голам в регулярках не забивал на протяжении 14 матчей, в феврале-марте 2017 года – в 10 играх.

Также в рамках одного сезона были еще 2 серии без голов из 9 матчей – в октябре-ноябре 2008 года и в ноябре-декабре 2010 года.

Кроме того, была серия из 9 игр без голов на стыке двух сезонов (2022/23 – март и апрель, 5 игр; 2023/24 – октябрь, 4 игры).