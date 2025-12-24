  • Спортс
  Овечкин не забил в 9 матчах подряд. Только 2 безголевые серии в его карьере в НХЛ были длиннее – из 14 игр в 2023 году и из 10 в 2017-м
Овечкин не забил в 9 матчах подряд. Только 2 безголевые серии в его карьере в НХЛ были длиннее – из 14 игр в 2023 году и из 10 в 2017-м

Александр Овечкин не забил в 9 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:7). 

На счету 40-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 37 играх в этом сезоне при полезности «+3». 

Текущая безголевая серия – 9 матчей (2 ассиста, 25 бросков в створ и «минус 8» на отрезке). 

Ранее в карьере Овечкина в НХЛ были только 2 более продолжительные безголевые серии. В ноябре-декабре 2023 года рекордсмен лиги по голам в регулярках не забивал на протяжении 14 матчей, в феврале-марте 2017 года – в 10 играх. 

Также в рамках одного сезона были еще 2 серии без голов из 9 матчей – в октябре-ноябре 2008 года и в ноябре-декабре 2010 года. 

Кроме того, была серия из 9 игр без голов на стыке двух сезонов (2022/23 – март и апрель, 5 игр; 2023/24 – октябрь, 4 игры). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
