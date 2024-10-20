В КХЛ заявили, что «Салават» проинформировал лигу о задолженности за сентябрь: «Ее планируют погасить в ближайшее время»

В пресс‑службе КХЛ высказалась о задолженности «Салавата Юлаева».

Ранее появилась информация, что в уфимском клубе появились задержки с перечислением зарплаты, а легионеры за сутки до матча с «Трактором» (2:4) не хотели выходить на лед.

«Салават Юлаев» проинформировал КХЛ о наличии задолженности за сентябрь по состоянию на 15 октября 2024 года. Клуб планирует погасить задолженность в ближайшее время. Лига находится на связи с руководством клуба по этому вопросу», – сообщили в пресс‑службе лиги.