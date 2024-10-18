Гру после 4:2 с «Салаватом»: «У «Трактора» отличная домашняя серия, 4 победы над сильными соперниками. Хотелось бы больше стабильности, контроля»
Челябинский клуб одержал победу со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Это большая победа, я считаю, что вся домашняя серия отличная, мы ей довольны. Но довольны еще тем, что все четыре победы были в матчах с сильными соперниками.
Не скажу, что все матчи были идеальны, но сегодня ребята сохранили настрой и забили важные голы. За всю команду рад. В нашем плане нет такого, что мы уходим в режим энергосбережения.
С момента нашего выезда в Москву мы играем волнообразно. Я бы хотел видеть больше контроля. У «Салавата» отлично сыграл Ливо, он правда отличный игрок.
Если мы реализуем одно большинство из трех, то у соперников казалось, что они реализуют каждое. Мне бы хотелось видеть больше стабильности от своей команды.
– Очень плотный график, хватит ли сил игрокам? Например, Кэмпферу, он возрастной игрок.
– 35 – это не тот возраст, когда хоккеиста можно назвать старым. Важно уметь правильно распределять энергию и восстанавливаться.
Я говорил со Стивеном недавно, нужно было, чтобы он пропустил тренировку на льду, мне пришлось ему сказать, что иногда решение по его тренировкам буду принимать я. Он профессионал, знает свое тело и тактику восстановления.
Знаете, у нас хорошее количество выходных, мы иногда сокращаем ледовые тренировки, чтобы посвятить себя восстановлению, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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