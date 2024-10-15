Браташ о 5:3 с «Амуром»: «Получилось разобраться с нашими проблемами с результативностью, пять шайб забили – это для нас большой праздник»

Олег Браташ высказался после матча против «Амура» (5:3).

– В первую очередь мы довольны результатом. Довольны тем, что сегодня получилось разобраться с нашими проблемами с результативностью, пять шайб забили – это для нас большой праздник. Благодаря этому мы сегодня победили.

– «Лада» провела два очень интенсивных матча в Хабаровске, по 20 блокированных бросков в каждой игре, много силовой борьбы. Планируете во Владивостоке играть так же? Хватит ли сил? Как команда себя чувствует?

– Это самый главный и сложный вопрос в этой поездке – функциональное состояние и как его сохранить на все четыре матча. Будем думать, ломать голову. Хотелось бы, конечно, чтобы нас хватило еще на две игры.

К такой интенсивной игре мы готовились как минимум здесь, в Хабаровске, хотели сыграть очень активно. В принципе у нас это получилось. Сейчас будем анализировать, смотреть, готовиться и решать этот момент уже во Владивостоке, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ .