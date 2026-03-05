Люзенков перед «Шанхаем» в Китае: «Вынесенный матч или нет, какая разница – «Сибири» надо выигрывать любой. Сейчас популярен Байкал, можно и на нем сыграть»

Люзенков перед «Шанхаем» в Китае: вынесенный матч или нет, какая разница.

Тренер «Сибири » Ярослав Люзенков высказался в преддверии вынесенного матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Шанхаем », который пройдет сегодня в Китае.

– Для вас матч с «Шанхаем» сложнее от того, что он играет дома?

– Они играют неплохо в последних матчах, с азартом. Может, нет груза ответственности, поэтому так играют. А вынесенный матч или нет, какая разница. Скажут играть на озере – будем играть на озере. Нам надо любой матч выигрывать. Настрой у ребят нормальный.

– Как команда отреагировала на вынесенный матч?

– Сначала нам говорили, что матч будет, потом сказали, что не будет. Были такие качели. Мы под эти моменты подстраивали логистику. Пообщался с ребятами, которые уже ездили в Китай. Они сказали, что сейчас все прошло комфортно и быстро. Обычная игра, но в другой стране.

– В прошлом году у игроков «Динамо» была чуть более нервная реакция.

– Если мы еще на это внимание будем обращать, у нас нервов не хватит. Сейчас популярно озеро Байкал, можно и на нем сыграть (смеется).

– Как вам организация?

– Никаких проблем не ощутили. Быстро, комфортно доехали, все есть.

– А по арене?

– Единственное, что отмечу – размер. Вернулись к старым стандартам 61 на 30. Большой аэродром. В остальном все то же самое. Придется много бегать, много держать шайбу. Как сборная СССР. Нам придется в таком ключе действовать, – сказал Люзенков.