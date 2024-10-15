Мартемьянов о поражении от «Лады»: «Некоторые в «Амуре» выпадали наглухо – нет комментарев. Безобразное большинство – не лезет ни в какие рамки»

Андрей Мартемьянов подверг критике хоккеистов «Амура».

«Амур» уступил «Ладе » (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Безобразное просто большинство – это ни в какие рамки не лезет. Работаем каждый день, но почему‑то становится только хуже.

Хочу отметить игру «Лады», они играли самоотверженно. Видно было, что они душу отдавали на льду.

У нас некоторые люди выпадали из игры наглухо – у меня нет комментариев.

Надо спросить у ребят, хватит ли у них эмоций на матч с «Северсталью». У меня эмоций хватает всегда», – сказал главный тренер «Амура » Андрей Мартемьянов .