Хартли о травме лица у Фроуза: «Все видели, сколько он крови потерял на льду. Его отвезли в больницу»
Тренер «Локомотива» Боб Хартли после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2) рассказал о травме форварда Байрона Фроуза.
— Что с Фроузом?
— Точно не могу сказать, насколько серьезно. Все видели, сколько он крови потерял на льду. Его отвезли в больницу, у него травма лица. Доктор будет держать нас в курсе, надеемся на лучшее, — сказал Хартли.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Байрону здоровья! Очень полезный игрок, будет даль потерять его перед ПО. Ещё раз - здоровья!
Да там все норм. Будет играть.
