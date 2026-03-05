  • Спортс
  • Форвард «Сибири» Косолапов перед «Шанхаем»: «Хочется, чтобы народ в Китае посмотрел качественный хоккей. Будет полный стадион, думаю»
1

Косолапов: хочется, чтобы народ в Китае посмотрел качественный хоккей.

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался в преддверии вынесенного матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Шанхаем», который пройдет сегодня в Китае.

— Если бы вам в начале сезона сказали, что поедете в Шанхай играть матч КХЛ, сильно удивились бы?

— Даже не снилось такое. Да, я удивлен. Судьба такая штука, никогда не знаешь, чего ждать завтра.

— Вы практически на всю китайскую аудиторию будете представлять КХЛ. Как относитесь к такой ответственности?

— Просто будем делать свою работу, все, что можем — это показать качественный хоккей. А вообще интересно, хочется, чтобы и народ в Китае его посмотрел. Думаю, будет полный стадион, и, надеюсь, хороший хоккей.

— Здесь площадка больше европейской, вам на такой комфортно играть?

— Да я вообще начинал в русском хоккее, в Кирове в бенди играл, так что могу разогнаться. Последний матч играли в Уфе, там тоже большая арена, мне понравилось, — сказал Косолапов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
молорик, Антоша!!!
