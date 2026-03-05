Дорофеев сделал передачу в матче с «Детройтом». У форварда «Вегаса» 5+4 в последних 8 играх

Дорофеев сделал передачу в матче с «Детройтом».

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Детройтом» (4:3 ОТ).

В последних 8 играх россиянин набрал 9 (5+4) очков. Всего в 62 матчах сезона на его счету 49 (29+20) баллов.

Сегодня за 15:48 (1:46 – в большинстве) у Дорофеева 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».