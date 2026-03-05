Свечников набрал 1+1 в матче с «Ванкувером». У форварда «Каролины» 22+31 в 61 игре

Свечников набрал 1+1 в матче с «Ванкувером».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Ванкувером» (6:4).

На 2-й минуте россиянин реализовал большинство, а на 60-й помог Николаю Элерсу забить в пустые ворота.

Всего в 61 игре сезона на счету Свечникова 53 (22+31) очка.

Сегодня за 18:09 (2:58 – в большинстве, 0:33 – в меньшинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 4 силовых приема, полезность – «плюс 1».