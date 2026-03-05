Бучневич не набрал очков впервые за 6 матчей – против «Сиэтла». У форварда «Сент-Луиса» 14+24 в 61 игре

У Бучневича прервалась 5-матчевая результативная серия (5+3).

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич не набрал очков в игре НХЛ с «Сиэтлом» (3:2).

Таким образом, у россиянина прервалась 5-матчевая результативная серия (5+3).

Всего в 61 игре сезона на его счету 38 (14+24) баллов.

Сегодня за 16:49 (1:22 – в большинстве, 2:41 – в меньшинстве) у Бучневича ни одного броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний (4 из 8), 2 минуты штрафа, полезность – «0».