Свечников вышел на 7-е место по очкам (417) в истории «Каролины» в НХЛ, обогнав Терявяйнена и О’Нилла. До идущего 6-м Бринд′Амора 56 баллов
Свечников вышел на 7-е место по очкам в истории «Каролины» в НХЛ.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников забил гол и сделал ассист в матче с «Ванкувером» (6:4).
Россиянин набрал 417-е (173+244) очко за «Харрикейнс» в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 7-е место в истории клуба, обогнав Теуво Терявяйнена и Джеффа О’Нилла, на счету которых 415 и 416 баллов соответственно.
Шестую позицию в списке с 473 очками занимает Род Бринд′Амор. Рекордсмен «Каролины» – Рон Фрэнсис (1175).
В 61 игре текущего сезона на счету Свечникова 53 (22+31) балла.
