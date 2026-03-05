  • Спортс
  • Свечников вышел на 7-е место по очкам (417) в истории «Каролины» в НХЛ, обогнав Терявяйнена и О’Нилла. До идущего 6-м Бринд′Амора 56 баллов
Форвард «Каролины» Андрей Свечников забил гол и сделал ассист в матче с «Ванкувером» (6:4).

Россиянин набрал 417-е (173+244) очко за «Харрикейнс» в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 7-е место в истории клуба, обогнав Теуво Терявяйнена и Джеффа О’Нилла, на счету которых 415 и 416 баллов соответственно.

Шестую позицию в списке с 473 очками занимает Род Бринд′Амор. Рекордсмен «Каролины» – Рон Фрэнсис (1175).

В 61 игре текущего сезона на счету Свечникова 53 (22+31) балла.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
Ну всё, теперь главный зажимать будет, чтобы не догнал)
Ну всё, теперь главный зажимать будет, чтобы не догнал)
Или просто обменяют
Ну всё, теперь главный зажимать будет, чтобы не догнал)
Главный и так всех зажимает. В Каролине невозможно играть на 100%. Ахо из потенциально супер игрока превратился в обычного ролевика у которого не может быть креатива. Там у всей команды его нет. Неспроста Рантанен сразу же убежал оттуда.
100% уверен, что если бы Ахо и Свечников были под другим руководством или играли в другой команде, то уже бы 1 из них был с кубком. А может и сама Каролина в целом
Если проведёт в Каролине всю карьеру, то может и Фрэнсиса обогнать.
Молоток. Но не оставляет ощущение, что притормозил парень, может куда большего добиться
Ответ banchik1
Молоток. Но не оставляет ощущение, что притормозил парень, может куда большего добиться
Этот сезон пока наоборот - лучше двух предыдущих
Главный конкурент у Андрея это Ахо.
У Каролины кубковое окно только открывается, а они уже на половину в него влезли, Свече 25, Джарвису 23.
Русский Мариан Хосса
