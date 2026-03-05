Кравчук о ЦСКА и «Авангарде»: «Прибавляют по ходу сезона. Это один из признаков будущего чемпиона»
Игорь Кравчук назвал ЦСКА и «Авангард» одними из фаворитов плей-офф КХЛ.
Накануне армейцы проиграли дома омскому клубу со счетом 0:2.
– Как правило, будущего победителя плей-офф нужно искать в числе тех команд, которые накатывают на вторую половину сезона. Это, скажем так, один из главных признаков будущего чемпиона.
«Авангард» и ЦСКА как раз среди этих команд, поздней зимой им удалось прибавить и выйти на стабильный уровень, отсюда равный, напряженный матч, до гола. Решающий фактор – мастерство легионеров, у Омска оно выше.
- «Авангард» и ЦСКА – одни из фаворитов плей-офф?
– Почему бы и нет? Команды прибавляют по ходу сезона, у них хорошие вратари, выстроена оборона.
Таких команд, кстати, в этом чемпионате мало – даже в группе лидеров. Посмотрите, как на Востоке качает из стороны в сторону «Магнитку», Казань или Челябинск. Омск на их фоне более стабилен.
На Западе на финише выделяется «Локомотив», а вот ближайшие к чемпиону команды – Минск, «Северсталь», «Торпедо» – имеют определенные проблемы. ЦСКА во второй половине смотрится уж точно не слабее их.
- Какая конференция в плей-офф выступит сильнее – Восточная или Западная?
– Давайте дождемся окончания чемпионата. Но пока уровень хоккея на Западе мне видится более высоким, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Если ведут в счете, то «охраняют кукурузу».
Если проигрывают, то не могу переломить почти никогда.
При этом смотреть их матчи полная скука.