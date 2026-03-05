  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кравчук о ЦСКА и «Авангарде»: «Прибавляют по ходу сезона. Это один из признаков будущего чемпиона»
20

Кравчук о ЦСКА и «Авангарде»: «Прибавляют по ходу сезона. Это один из признаков будущего чемпиона»

Кравчук назвал ЦСКА и «Авангард» одними из фаворитов плей-офф.

Игорь Кравчук назвал ЦСКА и «Авангард» одними из фаворитов плей-офф КХЛ.

Накануне армейцы проиграли дома омскому клубу со счетом 0:2.

– Как правило, будущего победителя плей-офф нужно искать в числе тех команд, которые накатывают на вторую половину сезона. Это, скажем так, один из главных признаков будущего чемпиона.

«Авангард» и ЦСКА как раз среди этих команд, поздней зимой им удалось прибавить и выйти на стабильный уровень, отсюда равный, напряженный матч, до гола. Решающий фактор – мастерство легионеров, у Омска оно выше.

- «Авангард» и ЦСКА – одни из фаворитов плей-офф?

– Почему бы и нет? Команды прибавляют по ходу сезона, у них хорошие вратари, выстроена оборона.

Таких команд, кстати, в этом чемпионате мало – даже в группе лидеров. Посмотрите, как на Востоке качает из стороны в сторону «Магнитку», Казань или Челябинск. Омск на их фоне более стабилен.

На Западе на финише выделяется «Локомотив», а вот ближайшие к чемпиону команды – Минск, «Северсталь», «Торпедо» – имеют определенные проблемы. ЦСКА во второй половине смотрится уж точно не слабее их.

- Какая конференция в плей-офф выступит сильнее – Восточная или Западная?

– Давайте дождемся окончания чемпионата. Но пока уровень хоккея на Западе мне видится более высоким, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Russia-hockey.ru
logoАвангард
logoКХЛ
logoЦСКА
Игорь Кравчук
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Цска все матчи потужные.
Если ведут в счете, то «охраняют кукурузу».
Если проигрывают, то не могу переломить почти никогда.
При этом смотреть их матчи полная скука.
Ответ Caniball
У Цска все матчи потужные. Если ведут в счете, то «охраняют кукурузу». Если проигрывают, то не могу переломить почти никогда. При этом смотреть их матчи полная скука.
ну это стиль Никитина, нравится или нет по другому не будет!
Бред какой-то. Авангард да согласен. Ну и Авангард буквально ,недавно крупно Автомобилисту проиграл .Также качает ,как и Металлург и Акбарс. Вот кто накатил на вторую половину сезона, так это Салават и Автомобилист. Но у Авангарда преимущество перед всеми ,у них набор очень опытных квалифицированных хоккеистов и вратарь лучший. ЦСКА вообще никак, Никитин долго всегда запрегает. Результат позже будет, если конечно дадут ему поработать .
Ответ Dexterrrrrrrrrr
Бред какой-то. Авангард да согласен. Ну и Авангард буквально ,недавно крупно Автомобилисту проиграл .Также качает ,как и Металлург и Акбарс. Вот кто накатил на вторую половину сезона, так это Салават и Автомобилист. Но у Авангарда преимущество перед всеми ,у них набор очень опытных квалифицированных хоккеистов и вратарь лучший. ЦСКА вообще никак, Никитин долго всегда запрегает. Результат позже будет, если конечно дадут ему поработать .
Салават в любом случае не претедент на Кубок, а Авто просто выключится на определенном раунде и всë. Команда на дистанции важных игр слабо играет
Ответ Dexterrrrrrrrrr
Бред какой-то. Авангард да согласен. Ну и Авангард буквально ,недавно крупно Автомобилисту проиграл .Также качает ,как и Металлург и Акбарс. Вот кто накатил на вторую половину сезона, так это Салават и Автомобилист. Но у Авангарда преимущество перед всеми ,у них набор очень опытных квалифицированных хоккеистов и вратарь лучший. ЦСКА вообще никак, Никитин долго всегда запрегает. Результат позже будет, если конечно дадут ему поработать .
Если взять последние 10 матчей, то у Авангарда 3 поражения, у Авто - 3 поражения, у Салавата -3 поражения. Если брать с начала года ( а именно тогда начинается вторая часть регулярки, то у Авангарда - 6 поражений у Авто -8, у Салавата - 5. Так что команды накатили примерно одинаково. А вот кто реально накатил, так это Локомотив.
Кто попадет на ЦСКА в ПО будет мучаться. Первый раунд они пройдут почти точно. А во втором, если не пройдут, то крови и сил высосут. Причем во втором скорее всего будет либо ММГ либо Авангард.
Ответ Ыжык
Кто попадет на ЦСКА в ПО будет мучаться. Первый раунд они пройдут почти точно. А во втором, если не пройдут, то крови и сил высосут. Причем во втором скорее всего будет либо ММГ либо Авангард.
Первый раунд и то не факт, что пройдем. Если Торпедо или Сева, то может быть. Минск и Локо без шансов. А на востоке с такой игрой ловить вообще нечего. Атаки нет, вратарей надежных, на плов заточенных, тоже нет. Если хотя бы пару игр затащат, это будет похоже на чудо😁
Ответ s58
Первый раунд и то не факт, что пройдем. Если Торпедо или Сева, то может быть. Минск и Локо без шансов. А на востоке с такой игрой ловить вообще нечего. Атаки нет, вратарей надежных, на плов заточенных, тоже нет. Если хотя бы пару игр затащат, это будет похоже на чудо😁
Если на Торпедо попадете, то шанс высокий пройти. Кстати, с Магниткой тоже есть шансы. Пропускает ЦСКА не много, и неплохие моменты создает. По крайней мере вчера Серебро неплохо спасал. У Магнитки же вратарь пока не так хорош, да и в обороне они не сильно плотно играют. Потерзать сможете. Но это все гипотетически)
Вчера Восток нагнул западников - так будет в плове))
ЦСКА в очень не плохой физической форме, с реализацией конечно проблемы (Спронг, зачем?)
ЦСКА попортит нервишки любому из вышестоящих на Западе в первом раунде однозначно. И скорее всего пройдет во второй. А вот там будет интрига с Востоком.
С такой реализацией пускай готовятся к следующему сезоу команда с никитиным отстой
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин про 0:2 с «Авангардом»: «ЦСКА пропустил первый гол не по игре. Это на время выхлестнуло»
5 марта, 02:14
Ги Буше о 2:0 с ЦСКА: «Встретились две мощные команды и показали игру уровня плей‑офф. С уважением отношусь к Никитину, его хоккеисты играют очень дисциплинированно»
4 марта, 20:12
«Авангард» всухую победил ЦСКА – 2:0, Серебряков сделал 26 сэйвов, Маклауд забил 2 гола. Команда Буше идет 2-й на Востоке
4 марта, 19:09
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк поздравил с 8 марта: «Бог создал много чудес, но самое главное и красивое – наши женщины, без которых невозможно жить. Желаем, чтобы мужчины баловали вас как можно больше»
3 минуты назад
Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре в 3-й раз за сезон. Рекорд у Гретцки – 4 таких матча за одну регулярку НХЛ
15 минут назад
«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)
29 минут назад
КХЛ. «Металлург» против «Трактора», «Спартак» в гостях у «Лады», «Торпедо» примет «Сочи»
32 минуты назад
Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Большая часть расходов на стороне китайских партнеров. Это фанаты хоккея, которые играют на любительском уровне»
55 минут назад
КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»
сегодня, 09:31
«Нью-Джерси» начал переговоры с Грицюком о новом контракте. У форварда 11+16 за 59 игр в дебютном сезоне
сегодня, 09:15
НХЛ. «Колорадо» примет «Миннесоту», «Питтсбург» сыграет с «Бостоном», «Баффало» против «Тампы», «Эдмонтон» в гостях у «Вегаса»
сегодня, 08:55
Кучеров с 0+4 и 100-м очком в сезоне стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Джек Хьюз с 3+1 и Слафковски с 2+1
сегодня, 08:22
«Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мелош получит около 120 млн рублей от «Динамо» Минск за 3 года. В договоре предусмотрены бонусы (Михаил Зислис)
42 минуты назад
Артем Кудашов о советах отца: «Он фанатик хоккея, смотрит много матчей. Всегда может подсказать – по мелким деталям. Своих тренеров я никогда не сравниваю»
сегодня, 08:40
Слафковски набрал 52 очка в 62 играх в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У 1-го номера драфта-2022 2+1 в матче с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 08:15
Зуб сделал ассист в матче с «Сиэтлом». У него 21 очко и «+14» в 61 игре в сезоне
сегодня, 07:45
Никишин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 23 очка в 62 играх
сегодня, 07:20Видео
Грицюк набрал 0+1 с «Рейнджерс» – 3-й подряд матч с очками (2+2 на отрезке). Он также получил 4 минуты штрафа за стычку с Пярссиненом
сегодня, 07:10Видео
Свечников набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 55 очков в 63 играх в сезоне
сегодня, 06:58Видео
Василевский отразил 27 из 29 бросков «Торонто» и прервал серию из 3 поражений. У него 29 побед в 42 играх – 2-й результат в сезоне НХЛ
сегодня, 06:34
Сорокин отразил 30 из 31 броска «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я в последних 6 играх
сегодня, 06:22
Марченко набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 54 очка в 56 играх в сезоне
сегодня, 05:40
Рекомендуем