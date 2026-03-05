  • Спортс
  Гендиректор «Шанхая» о росте домашней посещаемости: «Делаем ставку на шоу, развлекательный аспект. В Северной Америке более 70% зрителей идут на матч, чтобы просто весело провести время с близкими»
Гендиректор «Шанхая» рассказал о росте посещаемости в домашних матчах.

Гендиректор «Шанхая» Сергей Белых рассказал, за счет чего клуб повысил посещаемость домашних матчей в FONBET КХЛ.

Сегодня в рамках KHL World Games «Дрэгонс» сыграют в Шанхае с «Сибирью», а 7-го числа – с «Барысом».

- Вам надо очень поработать, чтобы в Шанхае начали ходить на хоккей. Это как чтобы в Москве болельщики начали собирать арену на бейсболе.

— 100%. Это большой вызов. Но у нас есть петербургский опыт, когда команда переехала из Мытищ на «СКА Арену» и теперь дотягивается до 8 тысяч зрителей в среднем на матче, до топ-10 лиги по посещаемости. Аудитория выросла в несколько раз.

— За счет чего?

— Мы делаем ставку на шоу, на развлекательный аспект. Это притягивает людей, они потом возвращаются. Спортивный результат, конечно, важен. Но не критичен. В Северной Америке изучили, что уже более 70% зрителей идут на матч, чтобы просто весело провести время с близкими. Мы также движемся к этим паттернам.

Китай тоже надо завоевывать в первую очередь сферой развлечений. Вот мы смотрим, что такого в китайском баскетболе. А там работают в целом простые шаблоны, когда готовят «матч дня». Мы делаем даже интереснее. Но надо придумать новые фишки — вот с маскотами мы повеселее работаем, могут быть какие-то дополнительные интерактивы. Мы все это будем прорабатывать, – сказал Белых.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пиво 🍻 и зрелищ !!!
В следующем сезоне, в каком городе будут базироваться?
в северной америке, балагана с тамадами нет.
там зритель действительно наслаждается хоккеем.
это в кхл нужен голосистый поводырь и кабаре на трибунах. там это отдых, а у нас тренеровка рефлексов, чтобы складывалось ощущение собственной ущербности.
