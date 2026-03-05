НХЛ. «Вегас» одолел «Детройт», «Нью-Джерси» победил «Торонто», «Каролина» обыграла «Ванкувер»
В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вегас» одолел «Детройт» (4:3 ОТ), «Нью-Джерси» вырвал победу у «Торонто» (4:3 Б), «Айлендерс» проиграли «Анахайму» (1:5), «Каролина» победила «Ванкувер» (6:4).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
96 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Джек Хьюз - у которого за 30 матчей 3 шайбы, и Меттьюс у которого за 12 матчей 1 гол, усатый походу решил по графику Хьюза пойти
Может сегодня их день ))
при таком раскладе возможен первый раунд Утята - Акулята. лепота была бы.
Юта выменяла Уигара у Калгари, отдав Мяятту, проспекта Кастанью и 3 выбора во 2-м раунде 2026 (свой, Оттавы и НЙР)
Нефтюны стекли бы на восьмерочку …☹️