НХЛ. «Вегас» одолел «Детройт», «Нью-Джерси» победил «Торонто», «Каролина» обыграла «Ванкувер»

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вегас » одолел «Детройт » (4:3 ОТ), «Нью-Джерси » вырвал победу у «Торонто» (4:3 Б), «Айлендерс » проиграли «Анахайму » (1:5), «Каролина» победила «Ванкувер» (6:4).

