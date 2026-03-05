  • Спортс
НХЛ. «Вегас» одолел «Детройт», «Нью-Джерси» победил «Торонто», «Каролина» обыграла «Ванкувер»

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вегас» одолел «Детройт» (4:3 ОТ), «Нью-Джерси» вырвал победу у «Торонто» (4:3 Б), «Айлендерс» проиграли «Анахайму» (1:5), «Каролина» победила «Ванкувер» (6:4).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Сегодня встречаются силовики

Джек Хьюз - у которого за 30 матчей 3 шайбы, и Меттьюс у которого за 12 матчей 1 гол, усатый походу решил по графику Хьюза пойти

Может сегодня их день ))
Ответ paha
Ответ Sonnyanderson
Прикинь у Ови было бы 3 шайбы за 30 матчей, да еще и в праймовом возрасте, да пофиг, в любом возрасте, вы бы тут сума сошли АХАХАХАХ
Усатый быстро закончился в погоне за рекордом Ови 😂
Парейко в Баффало за 1-й и проспекта Радима Мртка
Ответ makar gusev
Парейко в Баффало за 1-й и проспекта Радима Мртка
О как. Внезапно.
Ответ makar gusev
Парейко в Баффало за 1-й и проспекта Радима Мртка
Откуда дровишки? Ни в одном источнике не вижу
Наблюдаю как Грицук в овертайме поехал за усатым и отобрал у него шайбу в средней зоне, и понимаю, почему в Джерси им довольны.
как же хороши Утята в атаке. будет забавно, если Кенневилль в первый же год выиграет дивизион. да, Тихоокеанский рахиточный, но всё-таки.
при таком раскладе возможен первый раунд Утята - Акулята. лепота была бы.
Грицуку вполне могли хотя бы третью звезду матча дать имхо
Пошла движуха. Эдмонтон выменял Дикинсона (50% кэпхита) и Дака у Чикаго, отдав Манджипани и условный выбор в 1-м раунде драфта 2027 (защита в топ 12)
Юта выменяла Уигара у Калгари, отдав Мяятту, проспекта Кастанью и 3 выбора во 2-м раунде 2026 (свой, Оттавы и НЙР)
Томас 1+1, возможно последний матч за СЛБ сыграл сегодня
Жаль , что Сиэтл проиграли !!!
Нефтюны стекли бы на восьмерочку …☹️
Ну лучше конечно островитяне в ПО чем жакеты
Ответ Montreal
Ну лучше конечно островитяне в ПО чем жакеты
Ну лучше, конечно, жакеты в ПО, чем островитяне
