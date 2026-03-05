Цыплаков без очков в 9 матчах после обмена в «Нью-Джерси». В 27 играх сезона за «Айлендерс» форвард набрал 1+1

Цыплаков без очков в 9 матчах после обмена в «Нью-Джерси».

Форвард «Нью-Джерси » Максим Цыплаков не отметился результативностью в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:3 Б).

Россиянин не набрал ни одного очка после обмена в «Девилс», который состоялся в конце января. За это время он провел 9 игр.

Ранее в сезоне в 27 матчах за «Айлендерс » Цыплаков записал на свой счет 2 (1+1) балла.

Сегодня за 6:52 у нападающего 2 броска в створ ворот, полезность – «0».