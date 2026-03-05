Цыплаков без очков в 9 матчах после обмена в «Нью-Джерси». В 27 играх сезона за «Айлендерс» форвард набрал 1+1
Форвард «Нью-Джерси» Максим Цыплаков не отметился результативностью в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:3 Б).
Россиянин не набрал ни одного очка после обмена в «Девилс», который состоялся в конце января. За это время он провел 9 игр.
Ранее в сезоне в 27 матчах за «Айлендерс» Цыплаков записал на свой счет 2 (1+1) балла.
Сегодня за 6:52 у нападающего 2 броска в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Пора домой.Не тянет он НХЛ.
Ну, свой уровень держит.
Ну 6-7 минут за матч, это время игрока 4 звена, а играя в 4 звене при минимальном количестве времени особо ничего и не покажешь. Либо надо искать команду где дадут больше игровой практики, либо домой ехать.
опять путаете причину и следствие. чувак систематически не дорабатывает в обороне и полный ноль в атаке, какой тренер даст ему больше 10 минут, для чего? значит, для набора очков 9 минут мало, а для «-3» за 9 матчей 9 минут много, получается? почему он даже на таких минутах умудряется быть в минусах?
Партнеры не дорабатывают за ним)
Цыплаков не захотел продлять контракт с Спартаком после единственного сильного сезона. Прошлый сезон в НХЛ можно оценить на троечку, но он пошёл в арбитраж и выбил себе контракт на 2,5 ляма на два года. Но он и близко не играет за эти деньги. Руа видел его как мощного силового форварда, но Цыплаков не потянул. По сути он и Нью-Джерси не нужен. Они просто скинули контракт Палата. Уверен, что Цыплакова долго в команде не продержат и впихнут в какой-нибудь обмен.
В прошлом сезоне хорош он был
До обмена Нельсона (7+19) за 56 игр, после дедлайна (3+6) в 21 игре. Да и вообще (10+25) 35 очков за 77 игр не так и хорошо для форварда из топ-6. Это я ещё не говорю про игру в защите.
не получилось...
Как Плотников в 12 году 0+2 набрал за сезон, единственный игрок без очков на чм в сборной был
